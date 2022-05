“Guerra in Ucraina: una crisi dell’ordine globale?”: se ne parla all’Università Vanvitelli (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il conflitto in corso in Ucraina scaturito dalla scelta della Russia di invadere il paese, le mire espansionistiche di Putin, gli effetti che, da ormai tre mesi, si stanno riscontrando sul vecchio continente e le conseguenze che ne deriveranno a livello mondiale, saranno gli argomenti al centro di un interessante momento di confronto promosso per la mattinata di domani, lunedì 9 maggio, dal dipartimento di Scienze Politiche della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con sede in viale Ellittico a Caserta. “Guerra in Ucraina: una crisi dell’ordine globale?” è il tema scelto per la tavola rotonda in programma dalle ore 10 nell’aula 3 intitolata a Gaetano Liccardo, i cui lavori saranno introdotti dai saluto del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 8 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il conflitto in corso inscaturito dalla scelta della Russia di invadere il paese, le mire espansionistiche di Putin, gli effetti che, da ormai tre mesi, si stanno riscontrando sul vecchio continente e le conseguenze che ne deriveranno a livello mondiale, saranno gli argomenti al centro di un interessante momento di confronto promosso per la mattinata di domani, lunedì 9 maggio, dal dipartimento di Scienze Politiche della Università degli Studi della Campania “Luigi”, con sede in viale Ellittico a Caserta. “in: una?” è il tema scelto per la tavola rotonda in programma dalle ore 10 nell’aula 3 intitolata a Gaetano Liccardo, i cui lavori saranno introdotti dai saluto del ...

Advertising

rulajebreal : La squadra di ricercatori di Amnesty continua a indagare sui crimini di guerra di Putin in Ucraina. È per questo c… - matteosalvinimi : Altre #armi all’#Ucraina? No, porterebbero altri morti, altra guerra, altra fame. Si torni al dialogo, si lavori per la Pace. - martaottaviani : più guardo il livello del dibattito in #Italia sulla guerra in #Ucraina, più mi viene la depressione - AdolfoSalsi : @savioli_alberto Appoggiare il papa vuol dire dire e fare il contrario di Blair e di Biden. Se Zelensky vuole la tr… - Andrea92Sardi : RT @PoliticaPerJedi: Zelensky, Stoltenberg e Lavrov si dicono cose sulla guerra in Ucraina con il codice di comunicazione delle relazioni i… -