Giro d'Italia 2022, Arnaud Demare: "Cavendish impressionante, noi come squadra ci siamo un po' persi" (Di domenica 8 maggio 2022) È Mark Cavendish il vincitore della prima tappa dedicata ai velocisti puri nella 105esima edizione del Giro d'Italia. La terza frazione magiara che precede il trasferimento in Sicilia incorona l'alfiere della Quick-Step Alpha Vinyl Team: regolati sulla linea d'arrivo Arnaud Demare ed il colombiano Fernando Gaviria. Tanto amaro in bocca per lo sprinter francese della Groupama-FDJ, bravo ad affiancare Cavendish sul lato giusto della carreggiata ma non altrettanto efficace nella sua rimonta. Il trentenne originario di Beauvais può comunque consolarsi con la quarta posizione messa a referto nella classifica a punti, a 18 lunghezze dalla maglia rosa Mathieu Van der Poel.

