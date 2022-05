Conte detta le condizioni del Movimento 5 stelle per restare al governo (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Giuseppe Conte detta le condizioni per restare al governo. Non solo la questione delle armi inviate a Kiev, e la mancata presenza in Aula del premier prima del viaggio in Usa per incontrare Biden, ma ad andare di traverso al leader del Movimento 5 stelle sono soprattutto la vicenda del Superbonus e quella del termovalorizzatore da realizzare a Roma, norma Contenuta nel decreto Aiuti e per questo non votata in Cdm dai ministri pentastellati. Da settimane Conte dissemina la strada del cammino dell'esecutivo di paletti e distinguo, fino ad arrivare a lanciare un vero e proprio avvertimento: "Noi non possiamo venir meno ai nostri valori, sosteniamo lealmente il governo", ma "non siamo al governo per delle ambizioni personali" e "saremo al governo ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Giuseppeleperal governo. Non solo la questione delle armi inviate a Kiev, e la mancata presenza in Aula del premier prima del viaggio in Usa per incontrare Biden, ma ad andare di traverso al leader delsono soprattutto la vicenda del Superbonus e quella del termovalorizzatore da realizzare a Roma, normanuta nel decreto Aiuti e per questo non votata in Cdm dai ministri pentastellati. Da settimanedissemina la strada del cammino dell'esecutivo di paletti e distinguo, fino ad arrivare a lanciare un vero e proprio avvertimento: "Noi non possiamo venir meno ai nostri valori, sosteniamo lealmente il governo", ma "non siamo al governo per delle ambizioni personali" e "saremo al governo ...

