Ascolti tv sabato 7 maggio 2022 (Di domenica 8 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato gli Ascolti tv in prime time di ieri sabato 7 maggio 2022? Il sabato sera va in scena la sfida tra due autentici colossi della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 8 maggio 2022) La ‘guerra’ della tv si combatte a colpi di punti di percentuali, audience e gradimento dei programmi. Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri? Ilsera va in scena la sfida tra due autentici colossi della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di sabato 7 maggio - ParliamoDiNews : Ascolti Tv sabato 7 maggio 2022: Ulisse, Amici, L`era glaciale 3, Che ci faccio qui, dati Auditel e share… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2651 — Ascolti da domenica 1° maggio a sabato 6 maggio 2022: salgono Survivor (5,6… - CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 7 maggio 2022: Ulisse, Amici, L’era glaciale 3, Che ci faccio qui, dati Auditel e share - maximoguida : RT @SepeAngelica: ??Vi aspettiamo sabato alle ore 12.00 su Rai2 per la quinta puntata di #cook40. Vi ringraziamo per gli Ottimi ascolti !!… -