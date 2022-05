Ucraina, Conte: "La corsa al riarmo è una follia, sorpreso che Draghi non venga in Aula" - E lancia un ultimatum su ecologia e Superbonus (Di sabato 7 maggio 2022) 'Siamo isolati in Parlamento, ma la stragrande maggioranza dei cittadini vuole la pace e sentir parlare di negoziato. Continueremo a batterci', ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 maggio 2022) 'Siamo isolati in Parlamento, ma la stragrande maggioranza dei cittadini vuole la pace e sentir parlare di negoziato. Continueremo a batterci', ha ...

GiovaQuez : Conte: 'Sono molto fortemente contrario a un'escalation militare. Ma siamo favorevoli al sostegno della popolazione… - AndreaMarcucci : Mi sembra evidente che sul catasto e sulla guerra in #Ucraina, #Salvini e #Conte abbiano già iniziato la loro campa… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, Conte: “Draghi negli Usa senza riferire in Parlamento? Sarei molto deluso. Giusto che si vot… - MSettepani : RT @GiovaQuez: Conte: 'Se l'obiettivo del conflitto è sconfiggere la Russia dobbiamo dire con forza che è un obiettivo pericoloso'. Cosa in… - Willi_Shake_01 : RT @FmMosca: Sembra che il pollame di Roma (quelli che abbiamo eletto) non abbia la forza, la voglia, la possibilità di opporsi in nessun m… -