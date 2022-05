Ucraina, Conte: “Deluso se Draghi va in Usa senza passare in Parlamento” (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – “Il Parlamento può riunirsi anche di domenica, l’ha fatto con me in piena pandemia, lo può fare in tempo di guerra. I parlamentari sono ben disponibili, sabato o domenica, in qualsiasi giorno, se” il presidente del consiglio Mario Draghi “dovesse andare” a Washington “senza passare dal Parlamento sarei molto Deluso”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un punto stampa davanti a palazzo Giustiniani, rispondendo a una domanda su un eventuale mancato passaggio in Parlamento del premier Draghi sull’Ucraina prima della visita negli Stati Uniti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 7 maggio 2022) ROMA – “Ilpuò riunirsi anche di domenica, l’ha fatto con me in piena pandemia, lo può fare in tempo di guerra. I parlamentari sono ben disponibili, sabato o domenica, in qualsiasi giorno, se” il presidente del consiglio Mario“dovesse andare” a Washington “dalsarei molto”. E’ quanto ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, in un punto stampa davanti a palazzo Giustiniani, rispondendo a una domanda su un eventuale mancato passaggio indel premiersull’prima della visita negli Stati Uniti. L'articolo L'Opinionista.

