"Ti vorrò sempre bene". Grave lutto in famiglia per Claudia Gerini: dolore immenso per lei (Di sabato 7 maggio 2022) L'attrice italiana Claudia Gerini è stata colpita da un Grave lutto in famiglia. Lo ha annunciato lei stessa con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Ha mostrato una foto di una persona che è stata parecchio importante nella sua vita e ha usato parole bellissime e altrettanto commoventi per descriverlo. Non è facile per lei dare questo addio, ma ha dovuto farlo proprio per rimarcare l'importanza di questa figura familiare, che ovviamente lascerà un enorme vuoto nel nucleo della famiglia. Oltre al lutto di Claudia Gerini, nelle ore scorse anche un'altra vip italiana, Emanuela Folliero, è stata colpita da una perdita. A lasciarla è stato la sua cagnolina Nina: "ADDIO cara Nina, ti lascio andare … .Chi ha un piccolo ...

