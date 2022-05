TFA sostegno VII ciclo | preselettiva annullata in alcune Università Tutti ammessi direttamente alla prova scritta

(Di sabato 7 maggio 2022) TFAVII: ci sonocircostanze in cui la, la prima delle tre da superare per l'accesso al corso, non si svolge. Si tratta disituazioni personali, che permettono l'esonero de di un'unica situazione collettiva, che permette adi accedere. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : TFA sostegno VII ciclo, ecco il bando. Corso di preparazione: proroga prezzo scontato 120 euro al 31 maggio - AlessandroMac16 : RT @orizzontescuola: Doppia iscrizione corsi di Laurea. Tutte le info su TFA sostegno, Conservatorio e Università [GUIDA] - orizzontescuola : Doppia iscrizione corsi di Laurea. Tutte le info su TFA sostegno, Conservatorio e Università [GUIDA] - sisascuola : Tfa Sostegno VII ciclo: prova preselettiva dal 24 al 27 maggio. Previste lezioni in presenza da settembre. - SISAsindacato : Tfa Sostegno VII ciclo: prova preselettiva dal 24 al 27 maggio. Previste lezioni in presenza da settembre. -

Orizzonte Scuola

... cioè se noi raffrontiamo l'altra previsione secondo cui si consente l' iscrizione con riserva a coloro i quali stanno frequentando i corsifinalizzati al titolo die viene consentito di ...Doppia iscrizione eIl dm n. 249/10 prevede all'art. 3 comma 6 "6. La frequenza dei corsi previsti dal presente decreto è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 ... TFA sostegno VII ciclo, l’unico caso in cui non si svolgerà la preselettiva Un altro punto depone a favore di questa tesi, cioè se noi raffrontiamo l’altra previsione secondo cui si consente l’iscrizione con riserva a coloro i quali stanno frequentando i corsi Tfa finalizzati ...Il Tar Lazio, nelle more, chiarisce che non è necessaria la preventiva abilitazione all’insegnamento per ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno con plurime ordinanze ...