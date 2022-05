Ospedali da terzo mondo in Campania, ma De Luca fa lo sceriffo sulle mascherine da non togliere più (Di sabato 7 maggio 2022) In Campania c’è un’emergenza sanitaria perenne. L’Ospedale Cardarelli ci sta restituendo immagini da terzo mondo. Un Pronto Soccorso stracolmo di barelle accampate in ogni angolo. Malati che senza spazio e dignità vengono parcheggiati in attesa per ore e giorni, prima di essere considerati da un personale medico, ormai decimato. Una realtà che sembra appartenere a quei Paesi poverissimi dove curarsi è quasi una chimera. Dove è normale vedere scene del genere. Invece siamo a Napoli, un’ora di treno dalla Capitale, in una regione straordinariamente bella ma completamente abbandonata a se stessa. Medici stremati dai ritmi disumani hanno manifestato la volontà di lasciare l’impiego al Pronto Soccorso. Vogliono dimettersi. Dicono che c’è un limite a tutto. Orari e sforzi fisici al limite di ogni possibile sopportazione. È vero che il ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 maggio 2022) Inc’è un’emergenza sanitaria perenne. L’Ospedale Cardarelli ci sta restituendo immagini da. Un Pronto Soccorso stracolmo di barelle accampate in ogni angolo. Malati che senza spazio e dignità vengono parcheggiati in attesa per ore e giorni, prima di essere considerati da un personale medico, ormai decimato. Una realtà che sembra appartenere a quei Paesi poverissimi dove curarsi è quasi una chimera. Dove è normale vedere scene del genere. Invece siamo a Napoli, un’ora di treno dalla Capitale, in una regione straordinariamente bella ma completamente abbandonata a se stessa. Medici stremati dai ritmi disumani hanno manifestato la volontà di lasciare l’impiego al Pronto Soccorso. Vogliono dimettersi. Dicono che c’è un limite a tutto. Orari e sforzi fisici al limite di ogni possibile sopportazione. È vero che il ...

