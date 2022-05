L’appello del comandante dei marines ucraini nell’Azovstal | «È come un reality infernale | il tempo stringe | non lasciateci morire»

Leggi su open.online

(Di sabato 7 maggio 2022) «Èse ci trovassimo in unshow, dove noi siamo i militari, combattiamo per le nostre vite, tentiamo ogni possibilità per salvarci, e il mondo intero sta solo a guardare una storia interessante. L’unica differenza è che questo non è un film e noi non siamo personaggi di fantasia». È la richiesta di aiuto scritta in un post su Facebook dal maggiore Serhiy Volyna, della 36esima Brigata Marina Separata in Ucraina, attualmente bloccato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol’ con le truppe del reggimento Azov. Volyna, nel post, scrive che è sorpreso dal «cinismo umano senza confini», perché «esistono regole comuni, uguali per tutti e certificate, ma non funzionano». E nel post, Volyna ha aggiunto: «Spero in un miracolo, spero che le forze superiori (nel senso generale del termine) riescano a trovare un modo per ...