La Russia in difficoltà, perdite ingenti inflitte dall’Ucraina (Di sabato 7 maggio 2022) . Due navi colpite e un carro armato avanzato distrutto Dopo oltre due mesi di conflitto in Ucraina, la Russia sta accumulando grandi perdite. Sono dodici i generali russi che sono morti sul campo ucraino, mentre ingenti sono anche le perdite di mezzi militari e il morale delle truppe sarebbe allo stremo. Dopo la nave Moskva, l’ammiraglia della flotta russa, sarebbe stata colpita un’altra nave, ma ciò che oggi colpisce particolarmente è la distruzione del carro armato più avanzato in dotazione dell’esercito russo. Si tratta del T-90M abbattuto nella regione orientale di Kharkiv. A dare la notizia è stato il ministro della Difesa ucraino, il quale ha spiegato che ad abbattere il mezzo militare è stato un missile partito dal un sistema missilistico anticarro Javelin. Poi il ministro ha aggiunto ieri, 6 aprile: «Questo ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022) . Due navi colpite e un carro armato avanzato distrutto Dopo oltre due mesi di conflitto in Ucraina, lasta accumulando grandi. Sono dodici i generali russi che sono morti sul campo ucraino, mentresono anche ledi mezzi militari e il morale delle truppe sarebbe allo stremo. Dopo la nave Moskva, l’ammiraglia della flotta russa, sarebbe stata colpita un’altra nave, ma ciò che oggi colpisce particolarmente è la distruzione del carro armato più avanzato in dotazione dell’esercito russo. Si tratta del T-90M abbattuto nella regione orientale di Kharkiv. A dare la notizia è stato il ministro della Difesa ucraino, il quale ha spiegato che ad abbattere il mezzo militare è stato un missile partito dal un sistema missilistico anticarro Javelin. Poi il ministro ha aggiunto ieri, 6 aprile: «Questo ...

Advertising

361_magazine : La Russia in difficoltà, perdite ingenti inflitte dall'Ucraina - Nada13Speranza : RT @ukrainkanada3: Russia, esercito in difficoltà: il miglior carro armato (T-90M) distrutto pochi giorni dopo essere arrivato in Ucraina R… - DanielaPF75 : RT @putino: @Luigi_19_75 @marketingpmi @fanpage Quello che stanno facendo ora, approfittando della situazione per ottenere sconti e specula… - msn_italia : Russia, esercito in difficoltà: il miglior carro armato (T-90M) distrutto pochi giorni dopo essere arrivato in Ucra… - fswordice : @2002MMAD0691 @veloceolento @ezzo24 @Marco_17_17_17 Che negli armamenti è nella spesa per tecnologia militare, la R… -