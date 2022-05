Inter, Pinamonti non pensa al futuro: “Mi godo il momento, so che giudizi possono cambiare” (Di sabato 7 maggio 2022) Andrea Pinamonti, Intervistato da Sportweek, non ha voluto sbilanciarsi sul suo futuro dopo un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli e la possibilità del rientro all’Inter, che detiene il cartellino dell’attaccante. “Non vorrei che mi fosse chiesto nulla sul futuro – spiega – Mi godo il momento, sono molto felice di questa stagione positiva e voglio chiuderla al meglio. So che i giudizi possono cambiare in fretta e che arriveranno anche momenti meno positivi.” Sul tema Inter, Pinamonti scherza sui complimenti ricevuti da Zhang e Ausilio dopo la doppietta al Napoli: “In quel momento ho detto solo grazie, bastava quello. Del futuro si parlerà più ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) Andreavistato da Sportweek, non ha voluto sbilanciarsi sul suodopo un’ottima stagione con la maglia dell’Empoli e la possibilità del rientro all’, che detiene il cartellino dell’attaccante. “Non vorrei che mi fosse chiesto nulla sul– spiega – Miil, sono molto felice di questa stagione positiva e voglio chiuderla al meglio. So che iin fretta e che arriveranno anche momenti meno positivi.” Sul temascherza sui complimenti ricevuti da Zhang e Ausilio dopo la doppietta al Napoli: “In quelho detto solo grazie, bastava quello. Delsi parlerà più ...

Advertising

pisto_gol : Int-Emp 4:2 L’Empoli fa tremare SSiro: segna Pinamonti ( errore Skriniar) raddoppia Aslani (sbaglia De Vrij). L’url… - capuanogio : Vendere #Pinamonti, #Satriano e gli altri giovani in giro per l'Europa per raccogliere almeno 50 milioni e poter re… - FBiasin : Nella sola giornata di oggi, leggendo qua e là, l’#Inter ha praticamente già venduto #Lautaro, #Bastoni, #Dumfries… - SpazioInter : Pinamonti svela: “Ho parlato con Conte! Futuro? Per adesso non lo faccio” - - sportface2016 : #Inter Le parole di #Pinamonti dopo l'ottima stagione a #Empoli -