Gli studi sulla IA ristretta e le incognite della IA generale (Di sabato 7 maggio 2022) La grande mole di lavoro che stiamo facendo per istruire le cosiddette intelligenze artificiali ristrette è applicabile a quella generale? Soprattutto: abbiamo un’idea della direzione verso cui stanno andando le IA? Leggi su repubblica (Di sabato 7 maggio 2022) La grande mole di lavoro che stiamo facendo per istruire le cosiddette intelligenze artificiali ristrette è applicabile a quella? Soprattutto: abbiamo un’ideadirezione verso cui stanno andando le IA?

Advertising

ladyonorato : Ma oggi come ieri, @MinisteroSalute, @Aifa_ufficiale e #EMA continuano a ignorare dolosamente tutti i dati, gli stu… - carmelitadurso : Ormai da giorni ci state regalando risultati straordinari con #Pomeriggio5… Cambiano gli studi ma voi siete sempre… - fabiochiusi : E chiunque studi la propaganda, anche alla superficie, sa che per un propagandista ingrediente chiave è poter ripet… - AndreaB25170555 : @dimmeunpo @annapaolaconcia @BentivogliMarco Non esiste un modo di misurare l'apertura della mente, e neppure una r… - Nicolabuq : RT @LaStampa: Gli studi sulla IA ristretta e le incognite della IA generale. -