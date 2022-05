Genoa Juve | Vlahovic in lacrime dopo la sostituzione | per i giornali diventa un caso – VIDEO

(Di sabato 7 maggio 2022)inlae per iun: ildel serbo Lacade contro ilper iun. Una partita sottotono e la. A fare il giro del web sono lein panchina del serbo. Minuscolo ?#pic.twitter.com/2gN2P8VOz8— Alessiæ? (@ladyofthornss) May 6, 2022 Isi pongono delle domande, nessuno escluso, ma il serbo ha bisogno di ritrovare fiducia e serenità per tornare a segnare. Allegri ...

