Formula 1: Ferrari in prima fila a Miami con Leclerc in pole (Di sabato 7 maggio 2022) Miami - Nel giorno della prima pole position della storia della Formula 1, Miami si colora di rosso Ferrari. Sul bellissimo circuito cittadino della Florida, tra una marea di vip e la ex first lady Michelle Obama, Charles Leclerc centra una super pole position seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz che dopo le ultime delusione si riscatta e disegna una prima fila da appalusi per il Cavallino Rampante L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 7 maggio 2022)- Nel giorno dellaposition della storia della1,si colora di rosso. Sul bellissimo circuito cittadino della Florida, tra una marea di vip e la ex first lady Michelle Obama, Charlescentra una superposition seguito dal compagno di squadra Carlos Sainz che dopo le ultime delusione si riscatta e disegna unada appalusi per il Cavallino Rampante L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : Prima fila targata Ferrari nel primo Gran Premio della storia della Formula 1 a Miami. Conquista la Pole position C… - Gazzetta_it : F1 Miami, fantastica Ferrari! Pole di Leclerc davanti a Sainz. Red Bull solo in seconda fila - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: La griglia di partenza della prima storica gara di Miami: pole per #Leclerc davanti a #Sainz e #verstappen #F1 #MiamiG… - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Leclerc sorride nonostante un giro non perfetto #MiamiGP - LucianoQuaranta : RT @FormulaPassion: #F1 | Il monegasco è stato celebrato dal suo ingegnere di pista e dal team principal in un lungo scambio di battute via… -