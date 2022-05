Doctor Strange In The Multiverse Of Madness da record al botteghino (Di sabato 7 maggio 2022) Doctor Strange In The Multiverse Of Madness della Disney/Marvel sta facendo un giro pazzesco al botteghino internazionale, ora a $ 139,3 milioni fino a venerdì e diretto a $ 230 milioni e oltre domenica all’estero. Qual’è l’obbiettivo di Doctor Strange In The Multiverse Of Madness? Il totale globale con l’inizio nazionale di venerdì incluso è già di $ 229,3 milioni. Il sequel sta cercando di lanciare un incantesimo da $ 400 milioni in tutto il mondo per l’intero fine settimana. I nuovi incassi Le novità di giovedì sono state Regno Unito, Australia, Brasile e Messico. Notevole nel mix, lo stregone di Benedict Cumberbatch ha avuto un giorno di apertura da $ 6 milioni nel Regno Unito, più grande di No Time to Die, che si è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 7 maggio 2022)In TheOfdella Disney/Marvel sta facendo un giro pazzesco alinternazionale, ora a $ 139,3 milioni fino a venerdì e diretto a $ 230 milioni e oltre domenica all’estero. Qual’è l’obbiettivo diIn TheOf? Il totale globale con l’inizio nazionale di venerdì incluso è già di $ 229,3 milioni. Il sequel sta cercando di lanciare un incantesimo da $ 400 milioni in tutto il mondo per l’intero fine settimana. I nuovi incassi Le novità di giovedì sono state Regno Unito, Australia, Brasile e Messico. Notevole nel mix, lo stregone di Benedict Cumberbatch ha avuto un giorno di apertura da $ 6 milioni nel Regno Unito, più grande di No Time to Die, che si è ...

