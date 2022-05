(Di sabato 7 maggio 2022) Alessandria, 7 mag. -(Adnkronos) - "stala sua. Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti così". Lo scrive su Facebook Andreain merito alle condizioni del padre Stefano, ex portiere di Juventus e Nazionale, ricoverato all'ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile per una emorragia cerebrale.

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #StefanoTacconi, il figlio informa i social: 'Sta continuando la sua partita, avanti così' - sportface2016 : #StefanoTacconi, il figlio informa i social: 'Sta continuando la sua partita, avanti così' - sportmediaset : Tacconi, il figlio sui social: 'Continua a giocare la sua partita' #tacconi #sportmediaset - TV7Benevento : Calcio: figlio Tacconi, 'papà sta continuando a giocare la sua partita' - - salvione : Marra: 'La Roma di Mourinho e mio figlio mi hanno coinvolto di nuovo' -

Adnkronos

... che aveva lanciato Fagioli in Serie A durante la sua avventura sulla panchina della Juventus, ha apprezzato il post con il classico Like mentre ilNick ha commentato con la doppia emoji degli ...'Mioha detto che non si è accorto di niente, era ignaro di quanto fosse successo. Si è svegliato in ospedale piangendo, quello che è successo è scandaloso. Dovrei essere grato che sia ancora ... Calcio, Marra: "La Roma di Mou e mio figlio mi hanno coinvolto nuovamente" Il figlio di Stefano Tacconi informa i social sullo stato di salute: "Sta continuando la sua partita, avanti così" ...Alessandria, 7 mag. -"Papà sta continuando a giocare la sua partita. Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti così". Lo scrive su Facebook Andrea Tacconi in merito ...