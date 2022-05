Atletica, Omanyala indemoniato a Nairobi: 9.85 e mondiale stagionale, Kerley battuto. Tortu soffre una falsa partenza (Di sabato 7 maggio 2022) Ferdinand Omanyala ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 100 metri. Il keniano ha fatto impazzire il proprio pubblico nello stadio di Nairobi, imponendosi con un roboante 9.85 al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold). Il detentore del record africano (9.77 lo scorso anno proprio nella sua capitale) ha sfruttato al meglio i 1.865 metri d’altitudine e i 2 m/s di vento favorevole (ai limiti del consentito), riuscendo così a fare meglio del 9.90 del ghanese Benjamin Azamati e a balzare al comando delle graduatorie internazionali. Non c’è stata l’attesissima sfida con Marcell Jacobs, poiché il Campione Olimpico è in ospedale a causa di problemi intestinali. Omanyala è uscito come una molla dai blocchi di partenza, dando vita a un avvincente ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Ferdinandha firmato la miglior prestazionesui 100 metri. Il keniano ha fatto impazzire il proprio pubblico nello stadio di, imponendosi con un roboante 9.85 al Kip Keino Classic, tappa del World Continental Tour (livello gold). Il detentore del record africano (9.77 lo scorso anno proprio nella sua capitale) ha sfruttato al meglio i 1.865 metri d’altitudine e i 2 m/s di vento favorevole (ai limiti del consentito), riuscendo così a fare meglio del 9.90 del ghanese Benjamin Azamati e a balzare al comando delle graduatorie internazionali. Non c’è stata l’attesissima sfida con Marcell Jacobs, poiché il Campione Olimpico è in ospedale a causa di problemi intestinali.è uscito come una molla dai blocchi di, dando vita a un avvincente ...

