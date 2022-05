Un momento di felicità di Carmen Consoli: testo e significato (Di venerdì 6 maggio 2022) La scritta, gli strumenti e le voci di Carmen Consoli e Marina Rei finalmente insieme nel nuovo singolo Un momento di felicità. In rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme dal 6 maggio. Un momento di felicità unisce perfettamente gli stili e le personalità delle artiste rivelandosi un raffinato prodotto tutto da scoprire. Tra sonorità acustiche e passaggi testuali importanti, il brano è un riuscito capolavoro di scrittura. Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino/ Guardarsi e riconoscersi per come siamo/ Bastava così poco, quello che volevo, soltanto un momento di felicità/ Il significato del testo Un momento di felicità prende forma dalle chitarre e dal ... Leggi su zon (Di venerdì 6 maggio 2022) La scritta, gli strumenti e le voci die Marina Rei finalmente insieme nel nuovo singolo Undi. In rotazione radiofonica e sulle principali piattaforme dal 6 maggio. Undiunisce perfettamente gli stili e le personalità delle artiste rivelandosi un raffinato prodotto tutto da scoprire. Tra sonorità acustiche e passaggi testuali importanti, il brano è un riuscito capolavoro di scrittura. Scaldarsi sotto il sole per restare più vicino/ Guardarsi e riconoscersi per come siamo/ Bastava così poco, quello che volevo, soltanto undi/ IldelUndiprende forma dalle chitarre e dal ...

Advertising

UlisseRai1 : “La colazione dei canottieri”, ©Phillips Collection Renoir e gli altri impressionisti volevano fermare un istante… - giulyistoobored : la mia felicità in questo momento:?? #pechinoexpress - Tpino91 : Dal momento che nasci, hai diritto ad essere felice! Non tutto va per forza guadagnato e sudato, almeno non la feli… - lucimasi429 : RT @amiciifans: Il momento più alto per me della scorsa edizione,io quella felicità di vedere @Aka7evenreal primo non me la dimenticherò MA… - darkchocostrong : RT @Alogico_m: Una felicità che ti basta, in quel momento, ti completa. -