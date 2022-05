Ucraina | a Vorzel si lavora per rimettere in piedi un seminario devastato

Advertising

GdB_it : Ucraina: a Vorzel seminario devastato, ora corsa per riaprirlo - UgoBaroni : RT @siamonoitv2000: 'Il nostro seminario è stato distrutto dalla guerra ma noi lo abbiamo ricostruito: ora è un centro di accoglienza'. Int… - antoniolucascot : RT @siamonoitv2000: 'Il nostro seminario è stato distrutto dalla guerra ma noi lo abbiamo ricostruito: ora è un centro di accoglienza'. Int… - TV2000it : RT @siamonoitv2000: 'Il nostro seminario è stato distrutto dalla guerra ma noi lo abbiamo ricostruito: ora è un centro di accoglienza'. Int… - siamonoitv2000 : 'Il nostro seminario è stato distrutto dalla guerra ma noi lo abbiamo ricostruito: ora è un centro di accoglienza'.… -

Agenzia ANSA

, sobborgo di Kiev in, si lavora per rimettere in piedi un seminario devastato nei giorni dell'occupazione russa. Si lavora per sistemarlo e consentirne la riapertura a settembre, grazie ...Lo ha assicurato il direttore di Acs - Italia, Alessandro Monteduro, nell'incontro con il Rettore a. La fondazione sostiene, nella sua azione 'ordinaria' per l', gli studi dei 900 ... Ucraina: a Vorzel seminario devastato, ora corsa per riaprirlo - Cronaca A Vorzel, sobborgo di Kiev in Ucraina, si lavora per rimettere in piedi un seminario devastato nei giorni dell'occupazione russa. Si lavora ...“Le forze russe dovranno rispondere alla giustizia per una serie di crimini di guerra commessi nella regione a nord-ovest della capitale Kiev”. È quanto ha dichiarato Amnesty International pubblicando ...