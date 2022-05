Tamponamento a catena in corso Vittorio Emanuele blocca i binari del tram (Di venerdì 6 maggio 2022) Traffico in tilt e linee del tram bloccate in corso Vittorio Emanuele II all’altezza di via San Massimo per un Tamponamento a catena. Quattro auto infatti sono state coinvolte nell’incidente dovuto probabilmente a un errore in una svolta. Il Tamponamento è avvenuto sulla corsia riservata ai tram che quindi non hanno potuto procedere nella marcia fino a quando tutti i veicoli coinvolti e i pezzi di auto sono stati rimossi. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 6 maggio 2022) Traffico in tilt e linee delte inII all’altezza di via San Massimo per un. Quattro auto infatti sono state coinvolte nell’incidente dovuto probabilmente a un errore in una svolta. Ilè avvenuto sulla corsia riservata aiche quindi non hanno potuto procedere nella marcia fino a quando tutti i veicoli coinvolti e i pezzi di auto sono stati rimossi. L'articolo proviene da Nuova Società.

