Pagelle Genoa Juventus | TOP e FLOP all’intervallo – VOTI

(Di venerdì 6 maggio 2022) I top ee iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Kean, Amiri, Melegoni: Arthur, DestroAl termine del match RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Juventus, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Juventus, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Juventus, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - charliemchouse : Genoa-Juventus, il primo tempo della gara del Ferraris (live) - infoitsport : Sampdoria-Genoa, le pagelle del 125° Derby della Lanterna -

- West Ham 1 - 0 21:00 Rangers - Lipsia 3 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 21:00 Roma - Leicester 1 - 0 21:00 Marsiglia - Feyenoord 0 - 0 CALCIO - SERIE A 18:45 Inter - Empoli 4 - 2 21:00- ...... un gol di Abraham vale la finale di Conference League contro il Feyenoord Ledi Roma - ...00 Cagliari - Verona 1 - 2 15:00 Napoli - Sassuolo 6 - 1 18:00 Sampdoria -1 - 0 20:45 Spezia - ...ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22: pagelle Genoa Juventus Le pagelle dei protagonisti del match tra Genoa e Juventus, valido per la ...La rivisitazione di alcune partite giocate dalla Juventus; storie di vittorie e di sconfitte per riassaporare e rivivere antiche emozioni ...