I Tavassi non hanno dubbi: Roger e Beatriz sono un bluff, accordo prima dell'Isola (Di venerdì 6 maggio 2022) I fratelli Tavassi ci vedono lungo e non si candidano solo a essere i vincitori di questa edizione dell'Isola dei famosi 2022, essendo amatissimi dal pubblico ( Edoardo in particolare). hanno smascherato altarini, hanno fiutato puzza di bruciato a chilometri e in questi giorni, analizzando il comportamento di Roger e di Beatriz sono giunti alla conclusione che i due non siano sinceri fino in fondo. Sia Guendalina che suo fratello sono convinti che i due brasiliani si siano messi d'accordo prima che il gioco iniziasse, per creare un triangolo di questo genere e far si che si potesse parlare di loro, che si desse a questa storia visibilità. Perchè ammettiamolo: Roger senza Estefania, che cosa sarebbe stato, chi sarebbe ...

