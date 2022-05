Gelo sulla Giannetta | Io con lui? Adesso vi dico tutta la verità Il nome vip che scatena le voci

(Di venerdì 6 maggio 2022) Maria Chiaraè una delle attrici più popolari in questo momento. In un'intervista a Gente l'attrice ha voluto chiarire la sua posizione riguardo ad alcunesu una sua relazione con Maurizio Lastrico. I due infatti recitano insieme sul set di Don Matteo. Poi ancora ledi una presunta relazione con il regista Davide Marengo,però è lei stessa a fare chiarezza. Raccontando la sua ultima esperienza professionale, laha voluto precisare che in questo momento è "single, arriverà anche il tempo per l'amore". Una risposta del tutto inaspettata che ha sgomberato il campo da dubbi e soprattutto dadi presunte storie. A rivelare ad esempio la love story con Davide Marengo era stato il settimanale Diva e Donna. Secondo le cronache rosa la ...

Advertising

LaTolla64 : RT @metantacauta72: Ti hanno vista sorridere di spalle, dopo esserti bevuta tutto il gelo.. barcollando sulla strada del ritorno. Brillav… - cate_tata : RT @abbi0501: Ogni tanto penso a questo momento dove lei stava nera nerissima dopo aver fatto il confessionale sulla strategia arriva lui e… - AntonellaDeian6 : RT @abbi0501: Ogni tanto penso a questo momento dove lei stava nera nerissima dopo aver fatto il confessionale sulla strategia arriva lui e… - BarbaraColosimo : RT @abbi0501: Ogni tanto penso a questo momento dove lei stava nera nerissima dopo aver fatto il confessionale sulla strategia arriva lui e… - Tella791 : RT @abbi0501: Ogni tanto penso a questo momento dove lei stava nera nerissima dopo aver fatto il confessionale sulla strategia arriva lui e… -

Alive Universe Today

Alla domanda se questo aspetto si riflettessevita di coppia, ha replicato: ' Sono single, arriverà anche il tempo per l'amore. ' Una risposta inaspettata, soprattutto dopo le foto diffuse poco ...... Cesare Mascotto , che ogni giorno da 13 mesi a questa parte si recatomba del figlio, morto ... All'appuntamento con il figlio, Cesare non è mai mancato, anche nei giorni dio di caldo ... Gelo all'alba su Marte A partire dal suo debutto sul palco dell’Ariston come quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta ha attirato l’attenzione su di sé. In particolare, si vociferava di una ...Non è un caso se i due, sebbene siano molto discreti e riservati in merito alla loro vita privata, sono sempre presenti sulle pagine del gossip nazionale. LEGGI ANCHE>>> Silvia Toffanin, lei e Piersil ...