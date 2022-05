Fratelli d’Italia con il turbo in Lombardia: passa dal 3 al 17 per cento: la rilevazione (Di venerdì 6 maggio 2022) FdI sarà una forza trainante per la Lombardia. Si parlava da tempo dello “sfondamento” di FdI al Nord. E in dati del partito di Giorgia Meloni somigliano molto a quelli di una “schiacciasassi”. Una rilevazione pubblicata daAffaritaliani.it, evidenzia il grande balzo, una crescita con numeri importanti. La Lega rimane sì primo partito, ma con una perecentuale del 21,3%, in vistoso calo rispetto al 29,68% registrato alle elezioni del 2018. Una crescita esponenziale fragorosa è invece quella registrata da Fratelli d’Italia. Secondo questa rilevazione, il partito della Meloni si attesterebbe a un 17,5% che , se rapportato a 3,64 per cento di quattroanni fa ha dello sbalorditivo. Di più. A Milano FdI supererebbe la Lega: la ricerca su Affariitaliani.it Estrapolando il dato di Milano, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) FdI sarà una forza trainante per la. Si parlava da tempo dello “sfondamento” di FdI al Nord. E in dati del partito di Giorgia Meloni somigliano molto a quelli di una “schiacciasassi”. Unapubblicata daAffaritaliani.it, evidenzia il grande balzo, una crescita con numeri importanti. La Lega rimane sì primo partito, ma con una perecentuale del 21,3%, in vistoso calo rispetto al 29,68% registrato alle elezioni del 2018. Una crescita esponenziale fragorosa è invece quella registrata da. Secondo questa, il partito della Meloni si attesterebbe a un 17,5% che , se rapportato a 3,64 perdi quattroanni fa ha dello sbalorditivo. Di più. A Milano FdI supererebbe la Lega: la ricerca su Affariitaliani.it Estrapolando il dato di Milano, ...

Advertising

rulajebreal : E anche ieri sera, nell’Italia dove governa il “pensiero unico” ed impera la propaganda anti occidentale, su Medias… - Linkiesta : Il problema di Fratelli d’Italia non è il suo passato, ma il futuro sovranista che ha in mente La convention si è… - GiusCandela : Non solo Sangiuliano, come segnala Tvblog all'evento di Fratelli d'Italia anche Mellone, Corsini e Petracca, rispet… - Io_Selvatica : RT @Aaronn31: L'ultima follia targata Pd: chi occupa una casa otterrà la residenza 5 Maggio 2022 - Anziché essere sfrattati, gli abusivi… - SecolodItalia1 : Fratelli d’Italia con il turbo in Lombardia: passa dal 3 al 17 per cento: la rilevazione -