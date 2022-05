F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2022: Leclerc precede Russell e Verstappen, 6° Sainz, 8° Hamilton (Di venerdì 6 maggio 2022) Un ottimo Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, i piloti hanno preso confidenza con la nuova pista della Florida e il ferrarista ha concluso con il miglior tempo. Alle sue spalle George Russell con una Mercedes che sembra aver messo in mostra passi in avanti rispetto al weekend da incubo di Imola, quindi terzo Max Verstappen che precede il compagno di team Sergio Perez. La seconda Ferrari, con Carlos Sainz è in sesta posizione, due gradini sopra Lewis Hamilton. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio la classifica dei tempi della FP1 del GP di ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Un ottimo Charlesha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato che si snoda attorno all’Hard Rock Stadium, i piloti hanno preso confidenza con la nuova pista della Florida e il ferrarista ha concluso con il miglior tempo. Alle sue spalle Georgecon una Mercedes che sembra aver messo in mostra passi in avanti rispetto al weekend da incubo di Imola, quindi terzo Maxcheil compagno di team Sergio Perez. La seconda Ferrari, con Carlosè in sesta posizione, due gradini sopra Lewis. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio ladei tempi della FP1 del GP di ...

antonio_gaito : Anche oggi, come ormai da anni, la solita anti-comunicazione del #Napoli. Potrà ottenere tutti i risultati possibil… - gazzettaparma : Risultati e classifica - motorboxcom : #CIAR De Tommaso il più bravo a destreggiarsi tra il maltempo che ha accompagnato oggi la #TargaFlorio, più in diff… - serieB123 : SerieB LIVE Serie B, 38^ giornata: tutti i risultati in DIRETTA | Si parte! - SalentoSport : #LIVE! #SERIEB – #Risultati 38ª e ultima giornata, #classifica finale e #verdetti -