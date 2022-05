Da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo di Aka 7even: ‘Come la prima volta’ (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – AKA 7even torna oggi, venerdì 6 maggio, in radio e in digitale con il nuovo singolo “Come la prima volta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile da ora ovunque al link https://aka7even.lnk.to/clpv. È online sempre da oggi anche il videoclip del brano, diretto da Simone Peluso e visibile al link https://youtu.be/cc3acjgBcvM. Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come la prima volta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – AKAtorna, venerdì 6 maggio, ine incon il“Come lavolta” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile da ora ovunque al link https://aka.lnk.to/clpv. È online sempre daanche il videoclip del brano, diretto da Simone Peluso e visibile al link https://youtu.be/cc3acjgBcvM. Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde: “Come lavolta” – prodotto dallo stesso artista insieme a Max Kleinz (Cosmophonix) – ci trascina in quel mood leggero tra la fine dellavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse ...

Advertising

pbersani : Qui il podcast della mia intervista di oggi (di @gi_giubilei) a Radio Immagina @immaginaweb. - nicola41914153 : RT @RosaN_98: Buongiornoooooo?? Oggi posso finalmente vedere Pier in radio. Ormai già sono sintetizzata su R101 ?? #prelemi - RosaN_98 : Buongiornoooooo?? Oggi posso finalmente vedere Pier in radio. Ormai già sono sintetizzata su R101 ?? #prelemi - ClaudioMeazza : RT @charliecarla: 'Per quello che ho combinato alla radio coi marziani, l'invasione della Terra e il panico fra il pubblico, dovevo finire… - anteprima24 : ** Da oggi in #Radio e in #Digitale il nuovo #Singolo di Aka 7even: 'Come la prima volta' **… -