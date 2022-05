Benvenuti nell’era dell’Economia della Fiducia

Leggi su formiche

(Di venerdì 6 maggio 2022) La guerra in Ucraina sta progressivamente “militarizzando” l’economia mondiale. I paesi occidentali non sono direttamente coinvolti nel conflitto, come Russia e Ucraina spinte in un’economia di guerra, ma e? ormai chiaro che anche per noi cambiamenti e sacrifici non mancheranno, e potrebbero essere molto profondi. Nell’immediato il principale effetto sulla nostra economia e? associato ai rincari significativi sul mercato dell’energia, nelle materie prime e nei beni alimentari. Le tensioni su questi mercati si propagano sull’intero sistema determinando livelli di inflazione che non sperimentavamo da alcuni decenni. Allungando lo sguardo e? ancora troppo presto per dire come andra? a finire, ma si possono gia? vedere segnali di cambiamento nell’ordine mondiale e di riconversione delle economie dei sistemi occidentali verso un modello che qui definiamo di “Economia ...