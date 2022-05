“Atalanta in difficoltà, ma non mi stupirei se vincesse a San Siro” (Di venerdì 6 maggio 2022) Mimmo Gentile, 174 presenze e due gol, è stato una colonna della difesa dell’Atalanta prima di Sonetti e poi di Mondonico. Ora collabora con la Sampdoria e lunedì era al Gewiss Stadium per assistere ad Atalanta Salernitana. È intervenuto telefonicamente ad “A come Atalanta” su TeleClusone. Molto interessante la sua analisi sull’Atalanta. Sentiamolo. Una volta c’erano in difesa Osti-Gentile, una coppia di ferro. Come ha visto la coppia Demiral-Palomino? Il mio giudizio è a prescindere dalla partita con la Salernitana. Sono due ottimi difensori, soprattutto Palomino, difensore con la D maiuscola, senza il quale l’Atalanta quest’anno avrebbe avuto qualche problema in più. Quindi sono due giocatori con i quali il futuro è assicurato nella fase difensiva. Nell’azione del gol della Salernitana Demiral però ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Mimmo Gentile, 174 presenze e due gol, è stato una colonna della difesa dell’prima di Sonetti e poi di Mondonico. Ora collabora con la Sampdoria e lunedì era al Gewiss Stadium per assistere adSalernitana. È intervenuto telefonicamente ad “A come” su TeleClusone. Molto interessante la sua analisi sull’. Sentiamolo. Una volta c’erano in difesa Osti-Gentile, una coppia di ferro. Come ha visto la coppia Demiral-Palomino? Il mio giudizio è a prescindere dalla partita con la Salernitana. Sono due ottimi difensori, soprattutto Palomino, difensore con la D maiuscola, senza il quale l’quest’anno avrebbe avuto qualche problema in più. Quindi sono due giocatori con i quali il futuro è assicurato nella fase difensiva. Nell’azione del gol della Salernitana Demiral però ...

