A processo gli otto autisti accusati di aver abusato di una ragazza disabile sull’autobus a Taranto (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 2020 una ragazza allora ventenne affetta da deficit psichico denunciò di aver subito abusi sull’autobus da otto autisti dell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Taranto. Oggi per tutti la Gup Rita Romano ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Fu il fidanzato della giovane ad insistere con lei affinché raccontasse alle forze dell’ordine quanto accaduto. Poco più di un anno fa, nel luglio del 2021, gli imputati si sono visti notificare un divieto di avvicinamento. Sono stati inoltre sospesi dal servizio dall’azienda. Taranto, a processo gli otto autisti accusati di aver abusato di una ragazza ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Nel 2020 unaallora ventenne affetta da deficit psichico denunciò disubito abusidadell’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di. Oggi per tutti la Gup Rita Romano ha disposto il rinvio a giudizio con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Fu il fidanzato della giovane ad insistere con lei affinché raccontasse alle forze dell’ordine quanto accaduto. Poco più di un anno fa, nel luglio del 2021, gli imputati si sono visti notificare un divieto di avvicinamento. Sono stati inoltre sospesi dal servizio dall’azienda., aglididi una...

