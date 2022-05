Ultime Notizie Roma del 05-05-2022 ore 09 | 10

(Di giovedì 5 maggio 2022)dailynews radiogiornale giovedì 5 maggio Buongiorno Francesco Vitale le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte Tutt’al Ucraina lo riporta il kiwi indipendente che cita la capitale Kiev è la città di kharkiv oltre 17 regioni tra cui Nikolai Donetsk Leopoli ad essere tanti combattimenti ieri sera nell’acciaieria azotal di Maio per te poi ristabiliti i contatti con i combattenti nell’impianto Mosca non centrata un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l’evacuazione dei civili del vino fa sapere che Putin e non intende dichiarare ufficialmente guerra all’ucraina il 9 maggio anniversario della Vittoria sui nazisti è morto Alexander Markov giornalista dei canali TV Dome Ucraina 24 che avevo deciso di unirsi alle forze armate per difendere la patria le porte rosse si sono esercitate nell’enclave occidentale di kaliningrad in attacchi simulati comunisti di ...

