Pinamonti: 'Che emozione affrontare l'Inter, ma darò tutto per l'Empoli' (Di giovedì 5 maggio 2022) Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito all'Empoli, è stato Intervistato da Rai Sport e ha... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Andrea, attaccante di proprietà dell'e in prestito all', è statovistato da Rai Sport e ha...

Advertising

GoalItalia : 'Spero che la mia doppietta aiuti l'Inter a vincere lo Scudetto' Pinamonti non dimentica i colori nerazzurri ??? - mettawrldrip : @YvanGoSlow24 @dalbertocarlos_ si dicevano le stesse cose di Bonazzoli e Puscas quando erano in primavera all'Inter… - p_in_algeri : Me lo vedo Lotito che paga 25 Pinamonti... Ma senz'altro con Lazzaro e Dalbert faremo dei bei soldini - juvssl : @giovwastaken capisco che non sei abituato a certe parete visto che in porta tu hai un coglione che subisce doppiet… - Gaetano39432103 : @LeoStef14 @vivperelmilan @GiuseppeGuardi2 @TomoriEnjoyer Se tu fossi intellettualmente interista (uso un sinonimo… -