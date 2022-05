Papa Francesco in carrozzina per i problemi al ginocchio. Lungo applauso delle suore in Vaticano

Advertising

Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - fattoquotidiano : Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio ed i movimenti pacifisti contro la #guerra in #Ucraina: 'Papa Francesco parla in modo c… - gapetv : RT @eziomauro: Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco - la Repubblica - JackLose14 : @Pontifex_it Che Dio ti benedica grande papa Francesco W LA PACE SEMPRE ?? -

Papa Francesco in carrozzina per i problemi al ginocchio, accolto da un lungo applauso delle suore e diverse hanno urlato: "Viva il Papa!" ...Sorridente e in buono stato fisico, ma spinto su una carrozzina dal maggiordomo. Così Papa Francesco si è presentato giovedì in aula Paolo VI, la sala delle udienze in Vaticano, all'Assemblea plenaria ...