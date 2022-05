Omicron, Ema: a settembre in Ue il primo vaccino adattato alle varianti. Si valuta Spikevax per bambini da sei mesi (Di giovedì 5 maggio 2022) Dovrebbe arrivare a settembre in Ue il primo vaccino anti - Covid adattato alle varianti. Secondo il capo della task force sui vaccini dell'Ema Marco Cavaleri c'è una probabilità 'abbastanza alta' di ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Dovrebbe arrivare ain Ue ilanti - Covid. Secondo il capo della task force sui vaccini dell'Ema Marco Cavaleri c'è una probabilità 'abbastanza alta' di ...

Advertising

Gazzettino : #omicron, Ema: a settembre in Ue il primo #vaccino adattato alle varianti. Si valuta Spikevax per bambini da sei me… - giornali_it : Omicron, Ema: a settembre in Ue il primo vaccino adattato alle varianti #5maggio #QuotidianiNazionali #IlMessaggero… - ansaeuropa : 'Ema e gli altri regolatori internazionali - ha precisato Cavaleri - daranno l'approvazione solo a prodotti che dim… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #omicron, Ema: a settembre in Ue il primo #vaccino adattato alle varianti - ilmessaggeroit : #omicron, Ema: a settembre in Ue il primo #vaccino adattato alle varianti -