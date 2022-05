Omicidio di via Novelli, la moglie della vittima: “Nemmeno le scuse dalla famiglia dell’imputato” (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. “Una cosa mi sento di dire: in questa vicenda due famiglie sono state rovinate, la mia con il grave lutto che abbiamo subito e quella di Alessandro Patelli, che ora è agli arresti domiciliari. Ebbene, in seguito all’Omicidio del mio compagno da loro non abbiamo ricevuto né le scuse, né le condoglianze. Nulla di nulla”. A margine della sua testimonianza davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo, Eleonora Turco, la compagna di Marwen Tayari, tunisino di 34 anni ucciso a coltellate l’8 agosto 2021 in via Novelli a Bergamo, ha voluto precisare questo punto. L’imputato, 20 anni, con indosso un paio di jeans e una felpa bianca, è seduto vicino al suo avvocato, a pochi metri di distanza da lei, che ripercorre quel giorno d’estate incalzata dalle domande del pubblico ministero Paolo Mandurino. Quella ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Bergamo. “Una cosa mi sento di dire: in questa vicenda due famiglie sono state rovinate, la mia con il grave lutto che abbiamo subito e quella di Alessandro Patelli, che ora è agli arresti domiciliari. Ebbene, in seguito all’del mio compagno da loro non abbiamo ricevuto né le, né le condoglianze. Nulla di nulla”. A marginesua testimonianza davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Bergamo, Eleonora Turco, la compagna di Marwen Tayari, tunisino di 34 anni ucciso a coltellate l’8 agosto 2021 in viaa Bergamo, ha voluto precisare questo punto. L’imputato, 20 anni, con indosso un paio di jeans e una felpa bianca, è seduto vicino al suo avvocato, a pochi metri di distanza da lei, che ripercorre quel giorno d’estate incalzata dalle domande del pubblico ministero Paolo Mandurino. Quella ...

