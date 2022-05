Mondiali 2022: il Cile chiede l’esclusione dell’Ecuador. Il motivo… (Di giovedì 5 maggio 2022) La federazione Cilena ha fatto richiesta dell’esclusione dell’Ecuador dai Mondiali, accusandoli di aver schierato un calciatore colombiano La Federcalcio Cilena ha presentato oggi un reclamo alla FIFA per denunciare l’Ecuador e chiederne l’esclusione dai Mondiali in Qatar. Il motivo è l’impiego di un calciatore colombiano. Byron Castillo, secondo quanto riporta il giornalista Sebastián Bejarano, non sarebbe infatti ecuadoregno, ma avrebbe usato un falso atto di nascita, dichiarando un’età e una nazionalità diverse da quelle reali e disputando entrambe le partite con il Cile con la maglia dei Tricolor. Si attende ora una decisione della FIFA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) La federazionena ha fatto richiesta deldai, accusandoli di aver schierato un calciatore colombiano La Federcalciona ha presentato oggi un reclamo alla FIFA per denunciare l’Ecuador ernedaiin Qatar. Il motivo è l’impiego di un calciatore colombiano. Byron Castillo, secondo quanto riporta il giornalista Sebastián Bejarano, non sarebbe infatti ecuadoregno, ma avrebbe usato un falso atto di nascita, dichiarando un’età e una nazionalità diverse da quelle reali e disputando entrambe le partite con ilcon la maglia dei Tricolor. Si attende ora una decisione della FIFA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

