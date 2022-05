Mentre Netflix perde abbonati, Paramount+ li acquisisce (Di giovedì 5 maggio 2022) Paramount annuncia un aumento del numero di abbonati The Wall Street Journal Usa, pagina 4, di Lillian Rizzo. Paramount Global ha detto che la sua principale piattaforma di streaming, Paramount+, ha aggiunto 6,8 milioni di abbonati durante il primo trimestre, poiché il servizio ha beneficiato di contenuti originali tra cui Halo e una serie Star Trek, così come i giochi della National Football League. L’azienda, casa di CBS, Nickelodeon e lo studio cinematografico Paramount, ha detto che Paramount+ aveva quasi 40 milioni di abbonati al 31 marzo, un aumento di oltre il 20% dai 32,8 milioni di clienti totali che aveva al 3 dicembre. L’ultimo trimestre, la società si è ribattezzata da ViacomCBS a Paramount, un segno della sua attenzione sullo streaming e un cenno alla sua storia come regista. La crescita ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 5 maggio 2022) Paramount annuncia un aumento del numero diThe Wall Street Journal Usa, pagina 4, di Lillian Rizzo. Paramount Global ha detto che la sua principale piattaforma di streaming,, ha aggiunto 6,8 milioni didurante il primo trimestre, poiché il servizio ha beneficiato di contenuti originali tra cui Halo e una serie Star Trek, così come i giochi della National Football League. L’azienda, casa di CBS, Nickelodeon e lo studio cinematografico Paramount, ha detto cheaveva quasi 40 milioni dial 31 marzo, un aumento di oltre il 20% dai 32,8 milioni di clienti totali che aveva al 3 dicembre. L’ultimo trimestre, la società si è ribattezzata da ViacomCBS a Paramount, un segno della sua attenzione sullo streaming e un cenno alla sua storia come regista. La crescita ...

