Maria Monsé, la scollatura mostra quello che non ti aspetti | Fan sbalorditi (Di giovedì 5 maggio 2022) Ci siamo affezionati a Maria Monsé consapevoli di trovarci di fronte a una vera forza della natura. Una recente foto con una scollatura ha mostrato quanto non ci saremmo aspettati. Personaggio simpatico e che crea dibattito è una ragazza straordinaria che ha portato frizzantezza in tv anche se non sono mancate delle polemiche.

LIReMa4 : RT @gabrielsniceass: solo tre persone proprio non lo superano il gf loro e maria monsé - gabrielsniceass : solo tre persone proprio non lo superano il gf loro e maria monsé - lauradefeo3 : @fabioskyblue @lafintacinica Purtroppo i filmati di Jess che fa tattica con la sorella e i suoi 'boni' rimarranno n… - CaterinaFranca1 : RT @fabioskyblue: Quello di Maria Monse famosa per ridicolizzare se stessa, e purtroppo anche la figlia, é un problema che dimostra da anni… - Lorenzo83497205 : RT @Gfvip6_2021: NON SI CAPISCE DI COSA SOFFRE MARIA MONSÈ MA CONTINUARE A POSTARE CONTENUTI DIFFAMATORI CONTRO LE SORELLE SELASSIÉ CON LO… -

Hai messo sotto i piedi la nostra amicizia per un gioco, mi hai offeso, solo perché facevi parte di un gruppo che non mi voleva' dice Maria Monsé a Miriana Trevisan. Matrimonio in vista per la ... Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan nei guai: ''Mi hai tradito, adesso racconto tutto'' Miriana Trevisan è stata una delle protagoniste più amate della sesta edizione del Grande Fratello Vip , ma non tutti hanno apprezzato il suo percorso nella casa più spiata d'Italia. Maria Monsé , che ha trascorso pochi ma significativi giorni a Cinecittà , si toglie qualche sassolino dalle scarpe con una lunga e durissima lettera indirizzata a Miriana .