Manuela Arcuri si sposa: le nozze in una location da favola (Di giovedì 5 maggio 2022) Manuela Arcuri si sposa: la vita sentimentale dell'attrice è giunta ad una svolta importante. I fiori d'arancio sono previsti per i prossimi mesi. La coppia pronuncerà il fatidico si il 22 luglio. Al settimanale Chi la futura sposa ha svelato anche un altro inedito delle nozze. Manuela Arcuri nozze: location da favola L'attrice ha scelto come location per le nozze il Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Una struttura incantevole, scelta da molti vip per festeggiare eventi importanti, come ad esempio Tom Cruise e Katie Holmes, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. «Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine», ha dichiarato la ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 5 maggio 2022)si: la vita sentimentale dell'attrice è giunta ad una svolta importante. I fiori d'arancio sono previsti per i prossimi mesi. La coppia pronuncerà il fatidico si il 22 luglio. Al settimanale Chi la futuraha svelato anche un altro inedito delledaL'attrice ha scelto comeper leil Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Una struttura incantevole, scelta da molti vip per festeggiare eventi importanti, come ad esempio Tom Cruise e Katie Holmes, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. «Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per unaa lieto fine», ha dichiarato la ...

stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Manuela Arcuri si sposa: il sì a luglio in un castello #manuela #castelloodescalchi #manuelarcuri - peppesava : RT @Ragusanews: Manuela Arcuri si sposa e realizza il suo sogno in un castello - Ragusanews : Manuela Arcuri si sposa e realizza il suo sogno in un castello - VelvetMagIta : Manuela Arcuri si sposa: svelata data e location dell’evento #VelvetMag #Velvet - VanityFairIt : L’attrice e l’imprenditore - che stanno insieme da 12 anni e si sono già scambiati le promesse a Las Vegas nel 2013… -