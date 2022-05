Loretta Goggi potrebbe tornare a condurre un programma tutto suo | l’idea del direttore di Rai1

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ile responsabile dell’intero genere Intrattenimento della televisione pubblica Stefano Coletta ha suscitato la curiosità dei fan della grande artistapaventando la possibilità di affidarle unsuo. Il pubblico della tv è ben abituato a vederla, anche negli ultimi anni quando ha preso parte a molti programmi come opinionista o giudice, sopratcon Carlo Conti.conduce unsuo? Il dirigente Coletta, reduce dall’aver firmato con le scelte il successo strepitoso del Festival di Sanremo, in passato aveva sperimentato già l’affidare unad una vecchia gloria della televisione come Raffaella Carrà e ...

Advertising

vicencenzo : loretta goggi la chiamava maledetta primavera perché sta cazzo di allergia mi sta torturando - xbluecastle : @chr0m0s0mesxx loretta goggi? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Loretta Goggi - Maledetta primavera - RitaC70 : LORETTA GOGGI PIENO D' AMORE [DISCORING 1982] - MadreRadio : Loretta Goggi - L'Aria Del Sabato Sera -

... come è morto e il ruolo del Covid/ "Non stava bene, non sembrava niente di allarmante" La notizia della sua scomparsa è stata data in diretta nel corso di "Tale e Quale Show" da, ...Grazie al suo talento e alla particolarità delle sue opere, nel 2017 viene scelta per collaborare alla serie televisiva "Sorelle" in onda su Rai 1 con Anna Valle, Giorgio Marchesi e, ...Il direttore Rai1 e responsabile dell’intero genere Intrattenimento della televisione pubblica Stefano Coletta ha suscitato la curiosità dei fan della grande artista Loretta Goggi paventando la ...‘Che importa se….’. Cominciava così la ‘Maledetta primavera’ che Loretta Goggi, qualche lustro fa, trasformò in un evergreen. Della ‘maledetta primavera’ dentro la quale è precipitato il Sassuolo, ...