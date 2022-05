Il comune di Zagarolo si dissocia dal volantino con la “Z” a sostegno di Putin

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Con una nota ufficiale ildi, alle porte di Roma, si èto pubblicamente dall’iniziativa del Partito comunista locale, che per promuovere la “Festa della Vittoria” dell’Unione Sovietica sul nazifascismo prevista per il prossimo 8 maggio aveva utilizzato la “Z” divenuta simbolo ufficiale del supporto all’invasione dell’Ucraina nel nome del. “Gira da qualche giorno in rete undi un’iniziativa politica locale – scrive l’amministrazione – che vede il nome della Città diche ritrae una Z maiuscola simile al simbolo dell’azione bellica russa in Ucraina. L’iniziativa si svolgerà Domenica 8 Maggio nel Cimitero di Palestrina e nei locali della sezione del partito promotore. Ile l’Amministrazione comunale di ...