Gp Miami: Ferrari potrebbe utilizzare una nuova power unit (Di giovedì 5 maggio 2022) La Ferrari potrebbe utilizzare una nuova power unit in occasione del Gp di Miami. Il tutto per poter aiutare Charles Leclerc nella battaglia con Max Verstappen. Gp Miami: Ferrari verso una nuova PU? La stagione di Formula è ormai entrata nel vivo. La lotta tra Verstappen e Leclerc è destinata a dare spettacolo anche sul tracciato di Miami. L'olandese ha trionfato ad Imola, riducendo il distacco dal monegasco che deve a tutti i costi rispondere dopo il weekend disastroso in Italia. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Ferrari potrebbe decidere di aiutare il suo pilota montando una nuova power unit sulla ...

f1_notizie : ?? Miami Grand Prix Preview - Scuderia Ferrari 2022 #essereFerrari #MiamiGP #F1 - RobertaFazio7 : RT @sportmediaset: La Ferrari si affida al simulatore: 'Miami pista veloce, Leclerc e Sainz pronti' #f1 #ferrari #miami - Fprime86 : RT @tuttosport: La prima pagina di Tuttosport: ?? Grande Torino per Belotti ?? Con l'Inter torna la vera Juve ?? La Ferrari regala a Leclerc… - F1_news_bot : RT @FormulaPassion: #F1 | La differenza punti rispetto al 2021 è speculare: +64 per Maranello, -64 a Brackley - Marco250GTO : @SmilexTech Cosa ne pensi della nuova ala anteriore portata da Ferrari a miami(foto di Fabrega ieri)?sembra interessante come concetto -