Di Maio: "Per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina serve azione corale dell'Ue" (Di giovedì 5 maggio 2022) serve un'azione compatta dell'Unione Europea per permettere un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Non bastano gli sforzi di un unico paese: lo ha ribadito il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha parlato del lavoro che l'Italia sta facendo per favorire una soluzione diplomatica della guerra, finora senza risultato. Ha detto Di Maio: "Lavoriamo sin dal primo momento per favorire i corridoi umanitari, che in alcuni casi si stanno organizzando e in altri no. Lavoriamo per raggiungere un cessate il fuoco, ma non basta l'impegno di un singolo Paese, serve un'azione corale dell'Europa, serve un'azione corale ...

