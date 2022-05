‘Dammi i soldi o sparo’: terrore a Tor San Lorenzo, due rapine in mezz’ora (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapinatore “viaggiatore” del litorale ha colpito ancora. Dopo le rapine andate a segno a Torvaianica e a Nettuno due settimane fa, l’uomo che ormai da qualche tempo sta terrorizzando le cassiere dei supermercati e dei negozi del territorio ha colpito a Tor San Lorenzo. Rapinatore in tour tra Torvaianica e Nettuno Il modus operandi è sempre lo stesso. Prima arriva nel luogo prescelto. In questo caso il posto è Tor San Lorenzo, quartiere di Ardea. Ruba un’auto, presa a Lido dei Pini. Si dirige quindi nel negozio designato, il supermercato Tuo Dì. Entra, cappuccio della felpa ben calato sul volto, a coprire mezza testa. L’altra metà è coperta dalla mascherina chirurgica. Tira fuori una pistola e si dirige alla cassa. “Dammi tutti i soldi o sparo”. Succede tutto verso le 18:30. Nel negozio c’è parecchia gente, ma tutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) Il rapinatore “viaggiatore” del litorale ha colpito ancora. Dopo leandate a segno a Torvaianica e a Nettuno due settimane fa, l’uomo che ormai da qualche tempo sta terrorizzando le cassiere dei supermercati e dei negozi del territorio ha colpito a Tor San. Rapinatore in tour tra Torvaianica e Nettuno Il modus operandi è sempre lo stesso. Prima arriva nel luogo prescelto. In questo caso il posto è Tor San, quartiere di Ardea. Ruba un’auto, presa a Lido dei Pini. Si dirige quindi nel negozio designato, il supermercato Tuo Dì. Entra, cappuccio della felpa ben calato sul volto, a coprire mezza testa. L’altra metà è coperta dalla mascherina chirurgica. Tira fuori una pistola e si dirige alla cassa. “Dammi tutti io sparo”. Succede tutto verso le 18:30. Nel negozio c’è parecchia gente, ma tutto ...

