Conte | «Kulusevski? In prestito | ma come se fosse un affare già fatto»

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le parole dell’allenatore del Tottenham sul giocatore indalla Juventus: «è diun calciatore del Tottenham» Intervistato in conferenza Stampa in attesa della gara con il Liverpool, Antonioha parlato di Dejan. Lo svedese è inoneroso agli Spurs, che diventerà obbligo di riscatto per 35 milioni al raggiungimento di determinate condizioni. «Il suo è unma èseun, è un giocatore del Tottenham al 100% in ogni aspetto, non ufficialmente ma è un giocatore del Tottenham al 100%». L'articolo proviene da Calcio News 24.

