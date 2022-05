Come bloccare gli aggiornamenti automatici in Windows 11 (Di giovedì 5 maggio 2022) in modo che non parta mentre stai facendo qualcosa di importante con il tuo PC. Se arrivi da Windows 10 sai bene che poteva partire un aggiornamento senza alcun preavviso, per fortuna questo è stato migliorato in Windows 11. Il sistema ora fornisce notifiche e avvisi prima che parta un update ed è quindi possibile ritardarlo a piacimento. Ufficialmente non c’è modo di fermare un aggiornamento automatico, ma ci sono alcune soluzioni che possono fare la differenza. Le peggiori funzionalità di Windows 11 Ritardare un aggiornamento automatico In generale, è consigliabile aggiornare il tuo PC con Windows 11 dato che è una buona pratica in linea generale e con l’ultima release è ancora più importante dato che è ancora in fase di miglioramento. Ma se non riesci a installare immediatamente un aggiornamento perché non puoi ... Leggi su pantareinews (Di giovedì 5 maggio 2022) in modo che non parta mentre stai facendo qualcosa di importante con il tuo PC. Se arrivi da10 sai bene che poteva partire un aggiornamento senza alcun preavviso, per fortuna questo è stato migliorato in11. Il sistema ora fornisce notifiche e avvisi prima che parta un update ed è quindi possibile ritardarlo a piacimento. Ufficialmente non c’è modo di fermare un aggiornamento automatico, ma ci sono alcune soluzioni che possono fare la differenza. Le peggiori funzionalità di11 Ritardare un aggiornamento automatico In generale, è consigliabile aggiornare il tuo PC con11 dato che è una buona pratica in linea generale e con l’ultima release è ancora più importante dato che è ancora in fase di miglioramento. Ma se non riesci a installare immediatamente un aggiornamento perché non puoi ...

Advertising

E__Io__Pago : @semanthide3 @animaleuropeRMP @gred_vet @CottarelliCPI Grazie agli gli ostacoli alla cessione del credito introdott… - giannifioreGF : Come bloccare gli aggiornamenti automatici in #Windows11 - Fateviunavita1 : @blueleo0007 Ora mi puoi bloccare come fai sempre quando non riesci a sostenere un confronto?? - walter0309 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT La norma è stata sottoscritta nel 2020 quando ancora non era capita la legge, scoperti… - giorgiovascotto : RT @ilario82: È inutile bloccare Sputnik o RT se poi spuntano come funghi replicanti nostrani ben più insidiosi. Sono le stesse “testate” c… -