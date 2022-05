(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoScrive il deputato del M5S Pasquale: “I tempi per la costituzionediIrpinia Sannio si stanno dilatando oltre ogni ragionevole attesa, per questo condivido l’azione portata avanti dal presidente provincialeCia Carmine Fusco, il collega irpino, Stefano Di Marzo e il presidente regionale Raffaele Amore. Il commissariamento dell’Ente che va avanti da oltre un anno non può essere procrastinato all’infinito perché ciò limita le attività dell’organismo con forte aggravio per il comparto agricolo e industriale. La paralisi delle attività dell’ente è di per sé un fatto molto grave e ladeve poter sciogliere l’impasse garantendo anche la giusta rappresentatività attraverso controlli puntuali. La trasparenza deve ...

Advertising

NTR24 : Camera di commercio, Maglione: ‘Bene il pressing della Cia sulla Regione’ - anteprima24 : ** Camera di commercio, Maglione: 'Bene il pressing della Cia sulla Regione' ** - TV7Benevento : Camera di commercio, Maglione: «Bene il pressing della Cia sulla Regione». - - camcom_brescia : ???? #GiornataPaese #USA, in collaborazione con #ProBrixia e Camera di Commercio italo-americana di Miami. ??10/5: pre… - stelviogauzzi : CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA - NEWSLETTER DEL 5 MAGGIO 2022 - Confartigianato Imprese Perugia -

ilgazzettino.it

Saranno presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo , l'assessore alla Cultura, al Turismo e aldi Regione Piemonte, i presidenti delladiTorino e di Turismo Torino e ...Un sondaggio realizzato dalladidell'Unione europea in Cina in collaborazione con Roland Berger, la società di consulenza, ha rilevato che il 23 per cento delle compagnie europee ... Camera di commercio, il valzer delle sedi: due nuove in due anni, via Torino pronta per fine 2023 “I tempi per la costituzione della Camera di commercio Irpinia Sannio si stanno dilatando oltre ogni ragionevole attesa, per questo condivido l’azione portata avanti dal presidente provinciale della C ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.