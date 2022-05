Amazon, lo studio americano: “Utilizza le conversazioni tra gli utenti e Alexa per calibrare le inserzioni pubblicitarie” (Di giovedì 5 maggio 2022) Nonostante le politiche sulla privacy di Amazon non ne esplicitino l’utilizzo, la big tech di Jeff Bezos si serve del contenuto delle conversazioni che gli utenti intrattengono con Alexa – l’altoparlante intelligente sviluppato dall’azienda americana – per identificare i loro interessi e regolare, in tal modo, gli annunci pubblicitari che appariranno sui loro computer. A sostenerlo è uno studio pubblicato da ricercatori informatici di quattro università americane: University of Washington, University of California-Davise, University of California-Irvine e Northeastern University. Il punto di partenza – La Repubblica ha intervistato il primo autore dello studio, Umar Iqbal, ricercatore della University of Washington, che ha spiegato com’è nata la ricerca. “Volevamo capire in che modo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nonostante le politiche sulla privacy dinon ne esplicitino l’utilizzo, la big tech di Jeff Bezos si serve del contenuto delleche gliintrattengono con– l’altoparlante intelligente sviluppato dall’azienda americana – per identificare i loro interessi e regolare, in tal modo, gli annunci pubblicitari che appariranno sui loro computer. A sostenerlo è unopubblicato da ricercatori informatici di quattro università americane: University of Washington, University of California-Davise, University of California-Irvine e Northeastern University. Il punto di partenza – La Repubblica ha intervistato il primo autore dello, Umar Iqbal, ricercatore della University of Washington, che ha spiegato com’è nata la ricerca. “Volevamo capire in che modo i ...

