Tante anche le iniziative sparse per l'Italia, inclusa una parata in costume fra le vie di Vigevano. (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci siamo. anche quest’anno, come da quindici anni a questa parte, è arrivato lo Star Wars Day, la giornata internazionale dove tutti possono condividere la propria passione per il mondo creato da George Lucas nel 1977. Per celebrare la mitica (e sconfinata) saga, sono tantissime le iniziative sparse un po’ per tutta Italia, accompagnate da una nuova serie di gadget assolutamente imperdibili. Star Wars: tutte le eroine della saga guarda le foto Aspettando Obu-Wan Kenobi In attesa di rivedere in azione Obi-Wan Kenobi, uno dei personaggi più ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ci siamo.quest’anno, come da quindici anni a questa parte, è arrivato lo Star Wars Day, la giornata internazionale dove tutti possono condividere la propria passione per il mondo creato da George Lucas nel 1977. Per celebrare la mitica (e sconfinata) saga, sono tantissime leun po’ per tutta, accompagnate da una nuova serie di gadget assolutamente imperdibili. Star Wars: tutte le eroine della saga guarda le foto Aspettando Obu-Wan Kenobi In attesa di rivedere in azione Obi-Wan Kenobi, uno dei personaggi più ...

pomeriggio5 : Bentornati a #Pomeriggio5! Iniziamo la settimana con tante bellissime novità: da oggi andremo in onda da un nuovo… - GuidoDeMartini : ?? IN GIRO SI VEDONO ANCORA TANTE PERSONE CON LA MASCHERINA ANCHE DOVE NON È OBBLIGATORIO ?? Per me non c’e alcun p… - pietroraffa : Orsini:'Vorrei dare il benvenuto alla Fridrikhson e spero che con noi si senta a casa. Nei suoi confronti abbiamo u… - suzakujen : poi HOT TAKE ma somehow diventa un problema quando le cose vengono seguite da tante DONNE ?? perché sia mai che uno… - danilomba1962 : RT @AlbachiaraPari1: @LGrullita Certamente, lui convinto di avere ragione e convinto di quello che ha fatto. Lui è arrabbiato con lei altr… -