Superbonus 110 a rischio, perché Draghi vuole abolirlo? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cosa ha detto il Presidente del Consiglio alla plenaria del Parlamento Europeo? In occasione del suo intervento alla plenaria del Parlamento Europeo, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha spiegato di non essere favorevole al Superbonus 110%. Il premier, quindi, ha affermato di avere intenzione di abolire la misura introdotta dal Governo Conte e strenuamente difesa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso del suo intervento al Parlamento UE, infatti, Draghi ha dichiarato: “Il nostro Governo è nato come Governo ecologico, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d’accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo siamo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni sono triplicati, perché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cosa ha detto il Presidente del Consiglio alla plenaria del Parlamento Europeo? In occasione del suo intervento alla plenaria del Parlamento Europeo, il presidente del Consiglio Marioha spiegato di non essere favorevole al110%. Il premier, quindi, ha affermato di avere intenzione di abolire la misura introdotta dal Governo Conte e strenuamente difesa dal Movimento 5 Stelle. Nel corso del suo intervento al Parlamento UE, infatti,ha dichiarato: “Il nostro Governo è nato come Governo ecologico, fa del clima e della transizione digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d’accordo su tutto, sul bonus del 110% non lo siamo,il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni sono triplicati,...

